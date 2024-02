Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina è sparita

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Così no!". E ancora: "La Viola è sparita: perde 2-0 a Bologna, 4 punti in 6 gare".

Pagina 2

Titolo grande è: "Il Bologna l’ha fatta viola". Sottotitolo: "Orsolini protagonista: segna all’inizio, il Var annulla il suo raddoppio Occasioni per Zirkzee (in ombra) e Ferguson, infine il gol di Odgaard".

Pagina 5

Qui ci sono le dichiarazioni: "Italiano: Viola è ancora lunga Ma che difficoltà". Sottotitolo con altre parole del tecnico: "Il Bologna non ci ha permesso di reagire. Biraghi più al centro, ha lasciato spazio a Orsolini". Di spalla: "Crisi respiratoria terapia intensiva per Cecchi Gori".