Njie: "Grazie a Vanoli sono in Serie A. Voglio far alzare i tifosi dalla sedia con le mie giocate"

Il nuovo attaccante viola Alieu Njie si presenta oggi da calciatore della Fiorentina, rispondendo alle domande dei vari media presenti al Viola Park.

‘Fiorentina ottima scelta per la mia crescita'

“È stato difficile lasciare il Torino dopo 5 anni e buoni momenti in granata, ho imparato tantissimo, ma la decisione di venire alla Fiorentina riguarda la mia crescita professionale come calciatore. Vengo dal settore giovanile del Torino ma ti guardano in maniera diversa quando vieni dalle giovanili. Volevo fare un’esperienza diversa e penso che la Fiorentina sia stata un’ottima scelta per me, sono molto felice”.

“Sono stato con Vanoli al Torino e capisco tutto di come vuole giocare, per me è più semplice capire quindi ciò che devo fare in campo. Penso che sia stato un buon cambiamento per me, grazie a lui ho giocato in Serie A e voglio ringraziarlo tanto, mi ha aiutato molto. Sono felice e spero che possiamo fare qualcosa di bello insieme”.

‘Voglio far vedere le mie qualità e aiutare la squadra’

“Sono il tipo di giocatore che vuol far sì che la gente sia felice, che si alzi dalla sedia. Mi aspetto sempre di far qualcosa di buono quando ho la palla, gioco per far vedere le mie qualità e aiutare la squadra con le mie doti. Cerco di fare del mio meglio per dare fiducia ai miei compagni di squadra. Mi sento bene quando gioco così”.