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Idea in porta per la Fiorentina? Interesse per uno spagnolo dell'Inter

Redazione /
Josep Martinez

La stagione della Fiorentina volge al termine con tante incertezze. Il futuro è un'incognita, a partire dal tecnico Paolo Vanoli la cui permanenza è tutt'altro che sicura. Anche alcuni giocatori non sanno se rimarranno, compreso il portiere David De Gea.

La Fiorentina guarda in casa dell'Inter?

Un altro club pronto a cambiare durante la prossima estate è l'Inter. Con ogni probabilità lasceranno sia Sommer che Martinez, per cercare un nuovo estremo difensore. E al club viola potrebbe interessare la notizia.

Interesse per un portiere

Secondo quanto riportato da Linterista.it, Josep Martinez è seguito con attenzione dalla Fiorentina. La valutazione del club nerazzurro si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con 1,5 milioni all'anno di ingaggio per lo spagnolo.

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