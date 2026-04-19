La rimonta con la Juventus vale di nuovo il primato alla Fiorentina, Cesena k.o. Risultati e classifica Primavera 1
La splendida rimonta in casa della Juve, unita al k.o. del Cesena, sono valsi alla Fiorentina il ritorno in vetta alla classifica del torneo Primavera 1. Il tutto ovviamente in attesa dei match di Parma e Roma, impegnata in questi minuti nel derby con la Lazio.
Giunti a quattro turni dal termine, la squadra di Galloppa prosegue la sua lotta per aggiudicarsi la top 2, che varrebbe il passaggio direttamente alla semifinale Scudetto. Il vantaggio sulla prima delle escluse dai play-off invece è di 9 punti, il che significa che nel prossimo turno potrebbe arrivare la matematica.
Juventus-Fiorentina 1-2
Cagliari-Cesena 2-0
Napoli-Bologna 1-1
Monza-Frosinone 1-2
Sassuolo-Milan 1-1
Inter-Lecce 1-0
Cremonese-Verona
Lazio-Roma
Genoa-Torino
Atalanta-Parma
La Classifica:
Fiorentina 59, Parma 58, Cesena 58, Roma 54, Bologna 52, Inter 52, Atalanta 50, Lecce 47, Juventus 47, Genoa 46, Monza 45, Milan 44, Lazio 43, Torino 42, Verona 42, Sassuolo 40, Napoli 37, Cagliari 34, Frosinone 30, Cremonese 24.