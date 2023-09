A Il Brivido Sportivo il noto giornalista e telecronista di Sky Massimo Marianella, voce protagonista delle serate europee della Fiorentina lo scorso anno in Conference League, ha espresso varie considerazioni riguardo alla squadra viola e all’impegnativa annata calcistica che ha da poco preso il via.

“Sono molto ottimista per la Fiorentina di quest’anno, credo ci siano tutte le condizioni perchè lotti per il quinto posto che vale l’Europa League” - dice Marianella. “E se qualcuna delle grandi dovesse sbandare, la Fiorentina potrebbe fare addirittura l’occhiolino alla zona Champions”.

“Arthur era il giocatore di cui la Fiorentina aveva bisogno. Arthur ha giocato pochissimo nell’ultima stagione a Liverpool ed è vero, non aveva incantato neppure alla Juventus. Ma io ho scelto di capovolgere questo scenario. Forse Italiano gli sta chiedendo troppo dal punto di vista fisico nella prima parte di stagione, ma resta una scelta più che azzeccata. Mi sono piaciuti gli investimenti sui giovani, come Parisi, grande talento in area nazionale, e Infantino, elemento di prospettiva. Stimo molto anche Maxime Lopez, può dare un contributo prezioso”.

“I nuovi attaccanti vanno aspettati con fiducia, così come la Fiorentina. Sono convinto che Beltran possa diventare l’attaccante che la squadra viola insegue da tempo. Mi resta il dubbio Cabral, penso che potesse essere utile alla causa viola e spero di non doverlo rimpiangere. Mi piaceva come calciatore e uomo. Avrei forse utilizzato una strategia diversa sul portiere e puntato su un titolarissimo. Mi auguro che col lavoro Christensen diventi fortissimo”.

E ancora: “Italiano è bravissimo, un allenatore che insegna calcio ai suoi giocatori e li aiuta a crescere. La Fiorentina propone un bel calcio, anche il mister come tutto il mondo viola può ancora migliorare. I tifosi sono sicuramente un valore aggiunto, Firenze è capace di spingere la sua squadra del cuore in maniera straordinaria.

Infine conclude: “Commisso ha costruito il Viola Park è il centro sportivo più bello d’Italia e uno dei più belli del mondo. Questo regala un valore a tutto il club e non dobbiamo mai dimenticarlo. Trovo giusto sottolinei spesso che la Fiorentina è una società sana sul piano economico, dato che trovo estremamente positivo. Con queste basi una squadra può continuare il percorso di crescita e prendersi un ruolo di prestigio nel panorama calcistico nazionale. Commisso è un presidente al quale è impossibile non volere bene”.