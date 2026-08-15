Esterno sinistro cercasi: l’identikit del profilo ideale per completare il mercato viola

E chi se l’aspettava un mercato così? La prima sessione estiva di Fabio Paratici alla Fiorentina sta riservando sorprese non da poco. I colpi in entrata sono addirittura nove, a testimonianza di una campagna acquisti particolarmente attiva e coinvolgente. Il lavoro è quasi terminato, ma non del tutto. E il primo a confessarlo è proprio mister Grosso.

Le parole di Grosso su Gudmundsson sono l'indizio che mancava

Parlando di Gudmundsson, il tecnico ha detto: “Sono contento di lui, si è messo a disposizione. Ma non lo vedo come un'ala pura, difficilmente lo uso in quella posizione quando lo metto in campo. Lì abbiamo bisogno di un altro colpo sul mercato”. A poco più di due settimane dal gong, con una squadra in gran parte ristrutturata, ormai la Fiorentina gioca a carte scoperte. Anche perché non è certo un mistero che manchi un esterno sinistro offensivo. Ma quale?

Chi sarebbe il profilo ideale?

Il profilo non c’è, almeno per ora; Soulé resta un’idea non del tutto tramontata, eppure la sensazione è sempre la stessa, ovvero che il nome possa uscire allo scoperto all’improvviso. L’identikit del calciatore ideale, intanto, può già essere costruito. A destra la Fiorentina ha fatto la sua scelta, affidando la fascia a Mastantuono che esterno puro non è (ma può farlo). L’argentino è solito rientrare frequentemente verso il centro del campo e cercare lo spazio con il mancino per creare giocate o andare al tiro.

Come completare il reparto al meglio

Dall’altra parte, allora, serviranno altre caratteristiche per costruire un attacco complementare e variegato. La Fiorentina punta un’ala sinistra rapida, abituata a percorrere larghi tratti della fascia e con scatto bruciante nello stretto. Le necessità, oltre alla velocità, sono buone capacità di dribbling e di attacco della profondità, assieme al supporto per il riferimento centrale. Per praticare un 4-3-3 completo, un’ala pura è un elemento indispensabile e permetterebbe di non ritoccare l’impianto tattico.