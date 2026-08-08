Nuova avventura in C per Ponsi: l'ex capitano della Primavera pronto ad unirsi ad una corazzata della categoria
Frison e Ponsi. Foto: Leonardo Bartolini/MondoPrimavera.com
Nuova avventura per Fabio Ponsi, ex capitano della Fiorentina Primavera e per anni colonna portante delle giovanili gilgliate, col classe 2001 che è pronto ad una nuova esperienza sempre in Serie C.
Reggiana su Ponsi
Secondo quanto riportato da TuttoC.com, sarebbe infatti in fase di definizione la trattativa tra il Catania, club proprietario del cartellino del giocatore, e la Reggiana, che vuole Ponsi per provare a ritornare immediatamente in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione.
Attesa a breve l'ufficilaità
Si attendono solo gli ultimi dettagli per la conferma dell'operazione, che dovrebbe avvenire al più entro l'inizio della prossima settimana.
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