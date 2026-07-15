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Ritorno di fiamma per un obiettivo viola sulla fascia sinistra che vorrebbe tornare in Italia

Redazione /
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Gosens in uscita, Valdepenas in entrata, Balbo attenzionato dall'estero: quanto movimento sulla fascia sinistra della Fiorentina. E La Nazione riferisce di un ulteriore interessamento, considerabile un ritorno di fiamma.

Torna di moda

Infatti, i viola sarebbero tornati a seguire con attenzione Matteo Ruggeri, attualmente in forza all'Atletico Madrid: c'è anche lui tra i profili ideali per rinforzare la fascia. Il ragazzo piace a Paratici, che potrebbe provare un affondo nelle prossime settimane.

Serve un compromesso

L'Atletico Madrid non sembra particolarmente intenzionato a cederlo, ma Ruggeri è molto tentato di tornare in Serie A: trattativa impervia, ma non impossibile.

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