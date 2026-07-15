Ritorno di fiamma per un obiettivo viola sulla fascia sinistra che vorrebbe tornare in Italia
Gosens in uscita, Valdepenas in entrata, Balbo attenzionato dall'estero: quanto movimento sulla fascia sinistra della Fiorentina. E La Nazione riferisce di un ulteriore interessamento, considerabile un ritorno di fiamma.
Torna di moda
Infatti, i viola sarebbero tornati a seguire con attenzione Matteo Ruggeri, attualmente in forza all'Atletico Madrid: c'è anche lui tra i profili ideali per rinforzare la fascia. Il ragazzo piace a Paratici, che potrebbe provare un affondo nelle prossime settimane.
Serve un compromesso
L'Atletico Madrid non sembra particolarmente intenzionato a cederlo, ma Ruggeri è molto tentato di tornare in Serie A: trattativa impervia, ma non impossibile.
💬 Commenti