Intanto Poku si allena regolarmente con la squadra. E I tifosi gli chiedono di rimanere...

Ernest Poku è uno dei nomi caldi in orbita Fiorentina. L'esterno olandese è l'obiettivo di Paratici per rinforzare un reparto piuttosto sguarnito nella rosa viola.

Regolarmente in gruppo

Per quanto la trattativa sia decisamente ben avviata, l'arrivo a Firenze di Poku non sembra essere (ancora) dietro l'angolo. Nelle sedute di allenamento odierne della squadra il classe 2004 era infatti regolarmente aggregato al gruppo.

La richiesta dei tifosi

Inoltre, dopo la seduta del mattino, il giocatore ha preso parte ad una sessione di autografi con i tifosi del Bayer Leverkusen. Un incontro a cui hanno partecipato più di mille sostenitori della squadra; molti dei quali gli hanno chiesto di rimanere, senza però ottenere risposte chiare dal giocatore.