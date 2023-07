Una settimana decisiva per l'agibilità del Viola Park: l'iter della richiesta della Fiorentina e la nuova data

Sulla mancata agibilità del Viola Park per i tifosi, nei giorni scorsi il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha detto che “vi sono delle responsabilità”. Il tifosi della Curva Fiesole hano diffuso un comunicato nel quale puntano il dito sulle “istituzioni fiorentine” e chiedono rispetto. Ma chi è responsabile della mancata apertura del Viola Park? E chi manca di rispetto ai tifosi?

Lasciamo parlare le date che Fiorentinanews.com ha ricostruito in base ai documenti:

Come è noto i lavori al Viola Park non sono ultimati e quindi è in parte ancora un cantiere. La responsabilità, in questo caso, non riguarda né Comune, né Soprintendenza, né Prefettura, né altri enti pubblici. La Fiorentina sa di non avere l’impianto ancora in regola e che c’è bisogno di alcune deroghe per poterlo aprire al pubblico.

La Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo per la verifica dell’agibilità viene convocata per il 13 luglio e per il 20 luglio come data di riserva. L’11 luglio (vigilia dell’inizio del ritiro della squadra) la Fiorentina, tramite i suoi tecnici, anticipa al Comune di Bagno a Ripoli in via informaIe, l’intenzione di chiedere due deroghe rispetto al progetto già approvato. Ne dà conferma con una mail ricevuta dagli uffici del Comune in data 12 luglio. La mail contiene anche la richiesta di annullare la seduta della Commissione comunale in programma per il 13.

Le deroghe richieste dalla Fiorentina sono due: una ai Vigili del Fuoco e una alla Prefettura. Entrambe devono essere presentate in Comune e da questo trasmesse agli enti competenti.

Il Comune di Bagno a Ripoli riceve le richieste di deroga lunedì 17 luglio alle 18.48; la mattina successiva la documentazione viene inoltrata al Comando dei Vigili del Fuoco. La riunione dei Vigili del fuoco per la valutazione della richiesta è fissata per giovedì 27 luglio. Poi l’eventuale assenso sarà trasmesso alla Prefettura e quindi al Comune di Bagno a Ripoli che rilascerà l’agibilità per il Viola Park.