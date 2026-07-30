Moreno firma con il Venezia. Ma il doppio colpo dei lagunari dalla Fiorentina è sempre più vicino
Simon Sohm. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
E' la giornata del passaggio di Matias Moreno al Venezia. Oggi il difensore ormai ex Fiorentina firmerà il suo nuovo contratto con i lagunari, per una nuova esperienza in Serie A.
Arrivederci Moreno
Moreno firmerà un accordo quadriennale con il Venezia, con la Fiorentina che manterrà il 50% dell'incasso sulla futura rivendita dell'argentino. Ma questa non è l'unica operazione in pedi tra viola e arancioverdi.
Sohm sempre più vicino
Come riporta Sky Sport, è sempre più vicina l'intesa tra Fiorentina e Venezia per il passaggio di Sohm al club veneto. E' lui il prescelto per rinforzare la mediana del club neopromosso e in queste ore le parti stanno spingendo per chiudere l'accordo.
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