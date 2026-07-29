Intensificati i contatti col Venezia. Due giocatori in ballo nelle trattative

La Fiorentina sta cercando di sbloccare anche alcune uscite in queste ore.

Ci sono contatti molto intensi con il Venezia per trovare un'intesa sulle cessioni di Moreno e Sohm.

Liquidità

Il difensore centrale è particolarmente importante, perché è un'operazione che deve portare liquidità al club. Probabilmente però non gli 8,5 milioni (più corposa percentuale sulla futura rivendita) che avrebbe garantito il Wrexham.

Più prestito che altro

Difficile invece che si arrivi ad una cessione a titolo definitivo per il centrocampista, visto che la prima proposta è stata quella del prestito.