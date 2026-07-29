Moreno-Venezia, ci siamo: l'argentino lascia la Fiorentina. Le cifre e i dettagli

Il Venezia si garantisce l'arrivo di Matias Moreno. L'affare con la Fiorentina era già stato intavolato nei giorni scorsi, l'accordo era arrivato ieri in serata. Ora anche gli ultimi dettagli sono stati limati.

Moreno-Venezia: tutto fatto

Come riporta Gianluca di Marzio, è fatta per il passaggio di Moreno in arancioneroverde. L'argentino firmerà un contratto di quattro anni.

Cifre e dettagli

Svelate anche le cifre del trasferimento. La Fiorentina manterrà il 50% sulla futura rivendita, ma a cifre inferiori rispetto all'offerta del Wrexham. Il club viola incassa circa 5,5 milioni di euro dal Venezia. Ricordiamo che il Belgrano mantiene il 10% di questa cifra, per l'operazione che ha portato Moreno in viola.