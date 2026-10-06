Al Viola Park un importante congresso sulla medicina sportiva. Pengue: "Rocco voleva questo. Bello confrontarsi con esperti di Real Madrid, City e top club"

Il Viola Park ha ospitato il 2 e 3 ottobre il primo Congresso Nazionale SME – Management delle lesioni muscolari, tendinee e LCA, appuntamento dedicato ad alcuni dei temi più rilevanti nella prevenzione, diagnosi, cura e gestione del ritorno all’attività degli atleti.

Un importante convegno medico

Un progetto nato da un importante lavoro scientifico e organizzativo e dalla volontà di mettere in relazione professionalità provenienti da ambiti differenti. Un ruolo centrale è stato svolto dal comitato scientifico composto da Luca Pengue, Responsabile Sanitario di ACF Fiorentina, Niccolò Gori, e Donato Vassalli, che hanno sviluppato la costruzione di un programma capace di unire conoscenza accademica, innovazione tecnologica ed esperienza sul campo. Il congresso ha portato al Viola Park alcuni tra i migliori professionisti di livello nazionale e internazionale, con provenienti, tra le altre, da realtà di eccellenza come Real Madrid, Manchester City e Barcellona, della nazionale della Danimarca o di nazionali e realtà sportive legati ad altre discipline come il rugby.

Le parole di Pengue

Queste le parole di Luca Pengue, responsabile sanitario viola, ai canali della Fiorentina sull'incontro: “E' una grande emozione fare un evento di tale portata al Viola Park. E' una cosa che mi emoziona molto, perché era una volontà di Rocco Commisso valorizzare il Viola Park per queste occasioni di confronto tra professionisti di vari serroti dello sport. Abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi esperti da Real Madrid, Manchester City, Barcellona, top club italiani. Ci siamo scambiati opinioni, punti di vista e confrontarci per capire dove andare. Questo posto per noi è casa e vedere così tanta partecipazione sinceramente riempie di orgoglio. Me e chi lavora con me”.