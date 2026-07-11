Basta casi strani e polemiche-infortuni: Paratici affianca Bruzzone a Pengue ma nessun contrasto con l'attuale medico viola

E' un Fabio Paratici tuttofare quello che si sta muovendo in questi giorni, tra mercato calciatori e dirigenti: l'ultima aggiunta all'organigramma viola riguarda l'area medica. La new entry è rappresentata da Marco Bruzzone, in arrivo dal Palermo e con un passato anche al Sassuolo ma soprattutto da capo dell'area medica dell'Atalanta tra il 2012 e il 2022.

Basta casi strani

E' un uomo di fiducia di Paratici, con cui si erano conosciuti addirittura ai tempi della Sampdoria: il Ds viola ha intenzione di rendere più limpida la gestione e la comunicazione dei vari infortuni, in passato oggetto di conflitto con lo staff tecnico. Secondo il Corriere Fiorentino comunque, la scelta non escluderà l'attuale dott. Pengue, che ha concordato con la decisione e lavorerà fianco a fianco con Bruzzone.