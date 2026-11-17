L’Italia Under 17 è arrivata a Doha, dove si prepara a cominciare l’avventura nella Coppa del Mondo di categoria. La nazionale guidata dal commissario tecnico Franceschini è atterrata nella tarda serata di ieri e oggi, 17 novembre, svolgerà il primo allenamento in Qatar. L’esordio degli azzurrini è fissato per venerdì contro la Giamaica.

Croci e Galli

Nella comitiva c’è anche Federico Croci, gioiello del settore giovanile della Fiorentina, atteso da un’importante esperienza internazionale. A rappresentare un altro legame con Firenze è Giovanni Galli: l’ex portiere e direttore sportivo viola accompagna infatti la squadra nel ruolo di capo delegazione.

Gli stadi

Il Mondiale si disputerà dal 19 novembre al 13 dicembre 2026. Le gare che precederanno la finale saranno ospitate negli otto campi del moderno complesso Aspire Zone di Al Rayyan, visitato nei giorni scorsi dal presidente della FIFA Gianni Infantino. L’atto conclusivo si giocherà invece all’Ahmad bin Ali Stadium. Per Croci e i suoi compagni comincia adesso il conto alla rovescia verso la prima sfida.