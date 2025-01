Corriere Fiorentino: Palladino sprona Gudmundsson, mistero Pongracic

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 2

Ampio spazio per: “Un girone in altalena”. Sottotitolo: “Prima parte di campionato chiusa con 32 punti, uno in meno di un anno fa Bene differenza reti e percentuale realizzativa, ma l’ultimo calo preoccupa”.

Pagina 3

Attenzione puntata su: “Escluso per scelta tecnica, così Palladino sprona Gud Il mistero di Pongracic”. Sottotitolo: “L’islandese fuori forma e turbato, il croato aspetta un’occasione”. In taglio basso invece presente un commento: “Il livello si è alzato adesso serve di più”.