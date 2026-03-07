Quanto costeranno i lavori per il Franchi rinnovato? La spesa totale, Medio Oriente permettendo

Cinque anni e mezzo e due lotti di lavori ben distinti, queste le modalità previste per rimettere completamente a nuovo lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ma soprattutto quanto costerà il restyling della casa della Fiorentina? Il conto è presto fatto: 151 milioni il primo lotto, 124 milioni il secondo, per un totale di 275 milioni di euro (spicciolo più, spicciolo meno). Per il momento c'è una copertura finanziaria pari a 206 milioni di euro. Gli altri 69, tutti da dirottare nel secondo lotto dei lavori, dovranno essere trovati ed è possibile che vi sia un coinvolgimento diretto proprio della Fiorentina.

Lo stadio verrà rivoluzionato rispetto all'impianto originale e in parte rinascerà all'interno di quello già esistente. Questo perché la Sovrintendenza e il Mibact non hanno permesso l'abbattimento delle tribune e soprattutto delle vecchie curve. Comunque gli spazi tra vecchia e nuova Fiesole e vecchia e nuova Ferrovia, verranno rimessi a nuovo e sfruttati in maniera alternativa (auditorium, musei, esercizi commerciali).

A ridosso del campo

Una delle caratteristiche peculiari del nuovo Franchi sarà che le Curve (impropriamente chiamate così perché saranno più delle tribune) verranno riposizionate a ridosso del campo. Ancora non è apprezzabile appieno questo fatto perché ad esempio in Fiesole mancano le ultime venti file; il tutto è stato lasciato così volontariamente, per permettere il passaggio di macchinari da lavoro in quel perimetro del cantiere.

Effetto Medio Oriente

Abbiamo parlato dei costi ma non abbiamo ancora tirato in ballo una variabile che potrebbe subentrare: quella mediorientale. La crisi attualmente in atto in quella zona del mondo ha già portato su (effetto speculativo sicuramente) i prezzi del petrolio e del carburante. Qualora dovesse perdurare e tutto non dovesse rientrare velocemente nell'alveo, ecco che gli effetti sul costo delle materie prime potrebbero farsi risentire.

Riepilogo costi