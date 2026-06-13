I Rossi dominano la prima semifinale del Calcio Storico Fiorentino: Verdi sconfitti nettamente

È da poco terminata la prima semifinale del Calcio Storico Fiorentino tra i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni: a prevalere sono stati i primi, con il punteggio record di 22 - 2 in una partita senza storia, che dopo pochi minuti aveva già perso la sua spettacolarità.

La partita

Ironia della sorte, a sbloccare la partita nel sabbione di Piazza Santa Croce erano stati i Verdi, che dopo due minuti avevano segnato la prima caccia. La partita è però poi divenuta a senso unico, tant'è che dopo 20 minuti il punteggio complessivo diceva 10 a 2 per i Rossi di Santa Maria Novella.

L'altra semifinale

I Rossi si qualificano con merito alla finale del 24 giugno, giorno di San Giovanni, contro la vincente dell'altra attesa semifinale nell'incontro tra i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce, che si sfideranno alle ore 18 di domani nel sabbione di Santa Croce.