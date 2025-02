"La Fiorentina spinge per Marin", ma il Cagliari non si può permettere una simile partenza. La situazione

"La Fiorentina spinge per Marin", lo afferma questa mattina La Nuova Sardegna. I Viola hanno già chiuso per Ndour e Zaniolo a centrocampo, ma un ulteriore innesto non sarebbe certo disdegnato da Palladino. La trattativa per Fagioli è complicata e le ore rimanenti alla chiusura dei giochi sono davvero ridotte all'osso.

Ma il Cagliari se lo può permettere?

Il problema, concorda il quotidiano insulare, è che siamo alla vigilia della chiusura del mercato: il Cagliari può permettersi di lasciar partire un centrocampista di questo livello senza sostituirlo con un profilo altrettanto importante? Secondo il giornale di Sassari, il club rossoblù non può permetterselo.

Nicola - così come Palladino - ha un centrocampo risicato

La panchina, infatti, si è ulteriormente accorciata. Domani contro la Lazio Nicola avrà a disposizione appena nove giocatori di movimento per eventuali sostituzioni, tra i quali Jankto e Kingstone: il primo mai utilizzato e il secondo impiegato finora appena pochi minuti.