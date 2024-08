La settimana più calda del mercato della Fiorentina: Tre acquisti, una cessione di rilievo e un'altra situazione da chiarire

La settimana più calda. Stavolta le vicende meteorologiche non c'entrano, perché in questo caso parliamo del mercato della Fiorentina.

Con l'esordio in campionato che si avvicina in maniera repentina, ecco che la dirigenza viola nei prossimi giorni si ritroverà ad affrontare diverse situazioni importanti.

Tre acquisti

Tessmann e Gudmunsson sono trattative che sono vicine ad essere al capolinea. Impostate da tempo in maniera differente e con quasi tutti i tasselli al posto giusto. Il terzo acquisto dovrà essere, presumibilmente, un altro centrocampista; e qui la situazione si fa più variegata perché potrebbe essere un'acquisizione diretta o derivante da un'altra trattativa (leggasi McKennie per Gonzalez ad esempio).

Una cessione

E che cessione verrebbe da dire, perché qui il nome in ballo è quello di Gonzalez. Stasera l'argentino dovrebbe tornare a Firenze e decidere, assieme alla società, il suo destino. Rimanere (difficile) o andare altrove (molto probabile)? La risposta arriverà da questo incontro. Atalanta e Juventus attendono novità.

Un'ultima situazione

Gli acquisti però potrebbero anche diventare quattro in realtà. Perché c'è la questione dei portieri che è tutt'altro che risolta. Sembrava marginale prima della tournée inglese, è diventata più che mai di attualità dopo tutti i problemi riscontrati in campo. Occhio a De Gea, ma non solo: un cambio di guardiano è nell'aria.