Il punto sul mercato: la priorità di Paratici restano gli esterni. Pellegrino piace molto per l'attacco. Il settimo colpo è programmato

Dopo giornate scoppiettanti, piene di colpi ufficiali e di trattative di mercato, quella di oggi sembra essere una giornata di stallo in casa Fiorentina. Anche se oggi è stata la giornata delle visite mediche di Victor Valdepenas, che nelle prossime ore dovrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore viola, sul fronte mercato si registra calma piatta.

Gli esterni offensivo rappresentano la priorità della Fiorentina, ma non sarà semplice per Paratici

L’attesa per l'arrivo degli esterni offensivi continua, ma la cosa non sorprende gli addetti ai lavori: quando si mira in alto ci sta che ci sia bisogno di più tempo. Il nome principale rilanciato con forza stamani è quello di Mastantuono. Il talento argentino del Real Madrid piace praticamente a tutti, anche in patria, ma il club spagnolo ha sottolineato la volontà di cederlo in Europa. E' una missione difficile ma non impossibile per la Fiorentina quella di battere la concorrenza. Sullo sfondo resta Soulè, in uscita dalla Roma, che però rappresenta un obiettivo molto piu complicato da raggiungere, almeno in tempi brevi.

La Fiorentina continua la ricerca di un centravanti

In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, che è rimasto ai box nei giorni scorsi, e di Roberto Piccoli, che comunque si è dimostrato un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione, sul fronte attaccanti, per la Fiorentina prende quota il nome di Mateo Pellegrino. I contatti tra il club viola e il Parma sono ripresi con intensità negli ultimi giorni: gli emiliani sono disponibili a cederlo in prestito oneroso (4-5 milioni), a patto di inserire un obbligo di riscatto da 25 milioni nella prossima estate. Quindi la valutazione complessiva che viene data dai gialloblu è di trenta milioni di euro.

Nonostante tutto il settimo acquisto sembra essere già fissato

Ma nonostante tutto, alla fine il settimo acquisto della Fiorentina, di questa campagna acquisti estiva, dovrebbe essere lo stesso Joao Mario proveniente dalla Juventus e destinato a ricoprire il ruolo di esterno destro. E' chiaro che la presenza contemporanea in squadra di Dodô e Fortini, messi entrambi sul mercato ma non ancora ceduti dai viola, non agevola la chiusura ufficiale dell'operazione. Ma non appena uno dei due partirà (la Fiorentina ha diverse richieste per il secondo) ecco che le porte del Viola Park si apriranno per il portoghese.