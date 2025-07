C'è una neopromossa in pole per Terracciano. Pronto l'addio del portiere alla Fiorentina?

Non solo Christensen (LEGGI QUI), anche Pietro Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. La conferma di David De Gea come titolare inamovibile della squadra viola non lascia spazio a troppe concorrenze in casa viola e, come riporta Sky Sport, potrebbe essere la Cremonese la nuova squadra di Terracciano.

Il club neopromosso è alla ricerca di un nuovo estremo difensore e il portiere della Fiorentina piace da tempo. Sarebbero ora i grigiorossi in pole per il giocatore viola.