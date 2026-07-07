La Fiorentina guarda in casa Bologna per rinforzare le fasce in difesa
Questa sera il Bologna si radunerà per la prima volta in vista della prossima stagione. Domenico Tedesco, nuovo allenatore rossoblù sarà chiamato a delineare anche quella che sarà la nuova rosa dei felsinei.
Sotto osservazione
Tra i giocatori sotto osservazione c'è anche Emil Holm, rientrato dopo la non positiva esperienza semestrale alla Juventus. Secondo quanto scrive il Resto del Carlino, il Bologna è pronto a valutare offerte dall'Italia e dall'estero.
C'è anche alla Fiorentina
Tra i club interessati ci sarebbe anche la Fiorentina. Il Bologna però potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa in vista del prossimo anno, anche se lo svedese dovrà ricomporre la frattura creatasi dopo lo strappo di gennaio che ha portato alla cessione.
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