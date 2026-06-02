L'ex centrocampista del Milan Federico Giunti ha parlato anche di Fiorentina al Memorial Gaucci, tra il tema futuro e quello che riguarda Fagioli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Giunti

"Grosso è un tecnico emergente, si è sempre

riproposto dopo aver fatto male. La Fiorentina ha dei vantaggi, ovvero lo stadio che lo stanno rimettendo a posto, il Viola Park che farà la differenza, due riferimenti in dirigenza che sapranno come rimettere la squadra sulla retta via, può capitare una stagione storta. I viola potrebbero essere gli outsider che metteranno in difficoltà tante grandi".

Su Fagioli

"È sempre stato un giocatore tecnico, che ho

seguito, al di là del percorso. Io lo considero un talento, dobbiamo dargli possibilità di esprimersi e giocare in squadre di talento, solo così possiamo ritirare su questa Nazionale".