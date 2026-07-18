Valentini spara alto e le trattative per lui si interrompono. Una ripresa è possibile solo se...

Il Gremio ha interrotto le trattative per il difensore centrale della Fiorentina, Nicolás Valentini. Non ci sono problemi tra società, bensì con lo stesso calciatore argentino.

Richieste eccessive

Una decisione questa presa dai dirigenti del Gremio che ritengono eccessive le richieste economiche del giocatore.

Una discussione che può riprendere se…

L’affare non è definitivamente saltato, ma le parti potranno tornare a parlarsi solo se lo stesso Valentini abbasserà le sue pretese in termini di ingaggio. Con le trattative in stallo, la dirigenza del Gremio ha anche iniziato a valutare altri nomi sul mercato nel ruolo, che poi è lo stesso di Viery, ceduto poche settimane fa alla Fiorentina.