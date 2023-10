Al termine della gara vinta al Viola Park, il mister della Lazio Primavera Stefano Sanderra è intervenuto ai microfoni ufficiali della società capitolina per commentare il successo contro la Fiorentina di Galloppa:

“Sicuramente una grande vittoria su un campo difficilissimo, contro una grande squadra con una grande rosa oggi rinforzata da due che fanno parte della rosa di Italiano”.

E ancora: “Quindi dopo un inizio in cui non abbiamo lavorato bene dal punto di vista tattico abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita, di non mollare di ribaltare una gara, anche con qualche episodio positivo, con grande cuore e direi con una condotta tattica in cui siamo stati in grado di leggere bene il cambio modulo”.

Infine: "Questo è frutto di un lavoro iniziato lo scorso anno: questa squadra ha l'ossatura e la mentalità già assorbita quindi sappiamo che ci sono ragazzi che stanno diventando uomini e lo dimostrano”.