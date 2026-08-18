Tacchinardi: “La Fiorentina ha preso giocatori interessanti ma resta inferiore alla Juventus. Vlahovic una delusione”

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, oggi opinionista, ha parlato a Sportmediaset di alcuni temi che intrecciano le sorti della squadra bianconera e quelle della Fiorentina.

‘Penso alle dichiarazioni d’amore di Vlahovic e…’

“Se sono deluso da Vlahovic? Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlahovic verso la Juventus, perché comunque la Juventus ha dato tanto a Dusan. Chi prenderei? Per come gioca Spalletti sarebbe interessante Zirkzee".

‘Fiorentina inferiore alla Juventus’

“L’Inter in questo momento è superiore a tutti e il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo superiori alla Juventus. Como, Atalanta e Fiorentina? Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions League perché la Juventus si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è la Juventus”.