Nel proprio editoriale per il Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai analizza la decisiva sfida di stasera in Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna.

Presidenti con un progetto vincente, club virtuosi in un calcio avvelenato dai debiti

“La sfida tra Fiorentina e Bologna mette a confronto due realtà che hanno fatto innamorare e che questa stagione rappresentano il nuovo e il bello del calcio italiano. Viola e rossoblù hanno molte cose in comune, a partire dai proprietari. Commisso e Saputo sono due ricchi veri, con un amore dichiarato per il pallone. Hanno patrimoni faraonici ma non hanno mai buttato via soldi, cercando di dribblare l’etichetta di ‘ricchi scemi’, coniata da un vecchio presidente del Coni per alcuni proprietari spendaccioni. Una strategia chiara fin dal primo giorno, un progetto vincente capace di durare nel tempo doveva avere fondamenta solide. Commisso ha costruito il Viola Park, gioiello unico al mondo, Saputo restaurerà il vecchio e storico Dall’Ara in accordo col Comune e realizzerà a sue spese lo stadio che verrà utilizzato dalla sua squadra durante i lavori. In un calcio avvelenato dai debiti, parliamo di due club virtuosi”.

Italiano e Motta, allenatori che hanno creato uno stile di gioco

“Italiano e Thiago Motta sono due scommesse vinte. Hanno creato uno stile di gioco, più votato all’attacco l’allenatore viola, un po’ più equilibrato Thiago. Due filosofie vincenti: con rose di valore decisamente inferiori ad altri club, Fiorentina e Bologna stanno coltivando addirittura il sogno Champions. Tutto questo grazie ad un progetto che esalta il valore del gruppo. Fiorentina e Bologna affrontano ogni avversario con la volontà di provare a vincere. Mentalità ancora più preziosa nell’affascinante quarto di finale di Coppa Italia in gara unica”.

Il Derby dell’Appennino è tornato in prima fila

“Il Bologna giocherà il trasferta ma ha conquistato la sfida del Franchi andando a vincere a San Siro contro l’Inter di Inzaghi. La Fiorentina è leggermente favorita. Il Franchi è stato spesso il 12esimo uomo. Inoltre sta ritrovando la forma migliore di alcuni dei suoi giocatori top. In questo tipo di gare è normale che spesso a fare la differenza sia il colpo del top player. Ma anche il Bologna ha frecce velenose a disposizione: basti pensare al bomber Zirzkee. Due squadre che vogliono essere protagoniste nel calcio italiano del futuro. Il derby dell’Appenino si è finalmente ripreso un posto in prima fila”.