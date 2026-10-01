"Mastantuono accolto come una stella alla Fiorentina. Giocherà il prossimo Mondiale... forse anche da titolare"

L'operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano Filippo Colasanto, nel corso del suo intervento a Lady Radio si è soffermato ampiamente anche su Franco Mastantuono, in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid, analizzando la situazione del talento mancino sotto vari aspetti.

‘Giocherà il Mondiale con l’Argentina'

“Mastantuono ha un talento precoce che non si può soffocare. Farà parte in maniera fissa dell’Argentina, assieme a Nico Paz. Non so se saranno già titolari al prossimo Mondiale, ma… Mi piace l’arroganza del gioco di Mastantuono, che è un 2007 che non sente minimamente il peso della maglia, dopo aver esordito a 16 anni al River Plate".

‘Alla Fiorentina accolto come una stella, può giocare…’

"Mastantuono alla Fiorentina si sente importante, ha ricevuto un’accoglienza all’aeroporto che a Madrid naturalmente non aveva avuto, essendo arrivato come un giovane di grandi prospettive e non affermato. A Firenze è arrivato come una stella, ed è stato accolto e trattato così. Il suo ruolo? Partendo da destra, può giocare in tutti i ruoli offensivi, perché rientra ed ha un grandissimo tiro”.