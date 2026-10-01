Scaloni: "Mastantuono un talento da coltivare. Lui e Paz alternati in nome dell'equilibrio"

Paz e Mastantuono insieme nell'Argentina? Ancora non si può. Per lo meno questa è stata la scelta fatta a questo giro dal selezionatore dell'Albiceleste, Lionel Scaloni.

“Alternarli per mantenere equilibrio”

Il quale ha spiegato così la sua decisione: “Franco è più tecnico, può giocare da punta o su un lato. Nico è più trequartista. Ho preferito alternarli per mantenere l’equilibrio”.

“Talenti da coltivare”

Poi ha aggiunto: “Leonel Flores? È un talento che dobbiamo coltivare, proprio come Franco (Mastantuono ovviamente ndr). Penso che abbiano più o meno la stessa età, se non addirittura meno, e consideriamo ancora Franco un veterano”.