Scaloni: "Mastantuono un talento da coltivare. Lui e Paz alternati in nome dell'equilibrio"
Franco Mastantono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paz e Mastantuono insieme nell'Argentina? Ancora non si può. Per lo meno questa è stata la scelta fatta a questo giro dal selezionatore dell'Albiceleste, Lionel Scaloni.
“Alternarli per mantenere equilibrio”
Il quale ha spiegato così la sua decisione: “Franco è più tecnico, può giocare da punta o su un lato. Nico è più trequartista. Ho preferito alternarli per mantenere l’equilibrio”.
“Talenti da coltivare”
Poi ha aggiunto: “Leonel Flores? È un talento che dobbiamo coltivare, proprio come Franco (Mastantuono ovviamente ndr). Penso che abbiano più o meno la stessa età, se non addirittura meno, e consideriamo ancora Franco un veterano”.
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