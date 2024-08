La Nazione: La cessione di Gonzalez porta Musso o McKennie?

Due le pagine dedicate alla Fiorentina presenti stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 8

Apertura sul mercato: “Due operazioni sotto i riflettori Tessmann, risolti tutti i guai: è fatta Che accelerata per Gudmundsson”. Sottotitolo: “Il centrocampista del Venezia (oggi in campo a Parigi 2024) atteso a Firenze dopo le Olimpiadi Caso Gonzalez. L’argentino deve scegliere fra Atalanta e Juventus. Il suo addio porterà Musso o McKennie”. Di spalla: “Lucchesi saluta Prestito ’secco’ e sì al Venezia”.

Pagina 9

Sulla squadra: “Si torna al Viola Park L’ora di Quarta e Amrabat Palladino, guarda chi c’è”. E ancora: “Oggi la ripresa degli allenamenti. Tanta curiosità per la presenza del marocchino Il programma delle amichevoli: domenica il Montpellier, lunedì sera a Grosseto”. Di spalla sempre sul mercato: “Nuove pretendenti nella corsa per Nzola Ma Lecce e Cagliari non mollano la presa”.