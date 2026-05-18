Prandelli: "Spero Vanoli venga confermato, ha fatto un grande lavoro. Kean? È più importante la Fiorentina di lui"
Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato di vari temi di casa viola, tra cui la vittoria contro la Juventus di ieri, il futuro di Vanoli e anche quello di Kean.
Le parole di Prandelli
“La partita contro la Juventus è la dimostrazione che quando una squadra è tranquilla, poi le qualità vengono fuori. Bisogna tenerne conto della partita contro la Juventus. Dire: ok, abbiamo fatto una stagione brutta, ma abbiamo qualità in rosa"
Su Vanoli
“Io spero che Vanoli venga riconfermato, perché ha fatto un buon lavoro. E poi insieme a Paratici costruire una Fiorentina solida per il futuro. Il lavoro di Vanoli è stato serio, coerente. Ha avuto poco tempo, a volte è stato solo. Ha fatto una stagione molto complicata ma deve essere soddisfatto di quello che ha fatto”
Su Kean
"Kean? È più importante la Fiorentina. Dipende dalle motivazioni che ha un giocatore come lui”