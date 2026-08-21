Prandelli: "La Fiorentina ha fatto il colpo dell'anno, c'era esigenza di rivedere un campioncino in viola"

Anche l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, così come il collega Rafa Benitez, è convinto che il club viola abbia fatto un bel mercato.

Colpo dell'anno

Anzi, Prandelli va oltre e a Il Mattino dichiara: “A chi do il voto più alto sul mercato? Alla Fiorentina. Voglio proprio ammirare Mastantuono, può essere il colpo dell’anno: a Firenze hanno centrato l’obiettivo, la gente che va allo stadio ha l’esigenza di vedere un campioncino”.

Ricorda Nico Paz

E poi aggiunge sempre su Mastantuono: "Ricorda, anche se non ne è la copia, Nico Paz. Ma sono quei i calciatori che uno vuole vedere. Come lo era, per esempio Kvaratshelia".