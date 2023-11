FOTO: Dodo sempre più... Viola, anche con la nuova arrivata in famiglia

Non si può dire che tra Dodo e l'ambiente viola il feeling non sia scattato subito: il brasiliano, oltreché per il curriculum, è stato ed è uno dei più amati dai tifosi. Merito anche delle sue interazioni social e di qualche scelta naif fuori dal campo: come testimoniato dallo stesso classe '98 infatti in famiglia è arrivato un nuovo cane, chiamato appunto Viola.