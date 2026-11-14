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La Gazzetta dello Sport: non richiedetemi la mitraglia

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport le parole di Pellegrino, a pagina 21: “Firenze merita di più” e in taglio centrale: “Pellegrino: ‘Studio da leader. La mitraglia? Non la ripeterò’”. 

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