Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: non richiedetemi la mitraglia Redazione / 14 November 2026, 12:16 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Commenti Condividi Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport le parole di Pellegrino, a pagina 21: “Firenze merita di più” e in taglio centrale: “Pellegrino: ‘Studio da leader. La mitraglia? Non la ripeterò’”. Notizie correlate Pellegrino: "Vorrei giocare con Dybala e Mastantuono alle spalle. Non sono ancora leader alla Fiorentina ma posso diventarlo" Pellegrino: "Mastantuono è straordinario, ha la personalità per la 10 ma nessun paragone con Messi. E vedrete dopo il primo assist..." Pellegrino: "Nessun rimpianto Juve, la Fiorentina è la mia scelta giusta. Vanoli ci ha cambiato l'atteggiamento" 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta