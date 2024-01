Coppa Italia e FA Cup, il confronto che non fa affatto sfigurare la competizione nostrana

Calcio e Finanza ha stilato un paragone tra gli incassi per le società partecipanti alla coppa nazionale inglese, la FA CUP, la competizione più antica nel calcio, e quella italiana nelle edizioni 2023-2024.

FA Cup e Coppa Italia, il confronto

Per le formazioni che arrivano tra le prime quattro (fra pochi giorni Fiorentina-Bologna), le cifre non sono dissimili tra la Coppa Italia e la competizione britannica. Per chi si ferma in semifinale il compenso è di circa 1,6 milioni di euro in Inghilterra e 1,7 nel nostro paese.

Gli incassi delle finali

La finalista perdente della FA Cup invece ottiene circa 3,3 milioni di euro, mentre quella della Coppa Italia se ne porta a casa 2. Riguardo invece alla squadra vincitrice, si tratta di 4,5 milioni per le inglesi e di 4,6 per le italiane.