Le chiarissime intenzioni di De Gea. La Fiorentina cerca di pararsi nel peggiore dei casi, ma...

David De Gea sembra intenzionato a tutti gli effetti a rimanere alla Fiorentina. Nonostante la stagione tutt'altro che positiva della squadra, la volontà è piuttosto chiara: il “no” alla Juventus, che aveva sondato il terreno, fa ben sperare per la permanenza dello spagnolo.

De Gea-Fiorentina, una storia destinata a proseguire

Il club viola è consapevole di questa posizione, eppure cerca comunque di rimanere a galla nel remoto caso di cessione di De Gea. Così sonda la pista per un altro portiere, sul quale però c'è fitta concorrenza.

Provedel? Solo in caso di cessione e…

Soltanto in caso di addio di De Gea, come riporta Alfredo Pedullà, la Fiorentina sarebbe interessata a Ivan Provedel della Lazio. Il portiere, tuttavia, è la prima scelta del Bologna (a cui piace anche Falcone) ed è anche nel mirino dell'Inter come riserva.