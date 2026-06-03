Fiorentina campione d'Italia se... la statistica "azzurra" che incorona il club viola

Si fa un gran parlare, a maggior ragione in questi giorni d'avvicinamento a un Mondiale che ancora una volta non vedrà partecipare l'Italia, dell'utilizzo dei calciatori italiani nel nostro campionato. Da questo punto di vista la Fiorentina, pur non annoverano calciatori che fanno parte in pianta stabile della Nazionale azzurra eccetto Kean, rappresenta sicuramente un esempio con tanti calciatori italiani in rosa e nell'undici titolare.

Fiorentina campione d'Italia

Al punto che, se valesse una particolarissima statistica, la Fiorentina sarebbe addirittura campione d'Italia. Ebbene sì: se nel campionato appena concluso fossero stati considerati validi soltanto i gol dei calciatori italiani, la squadra di Vanoli avrebbe chiuso al primo posto in classifica con 63 punti, davanti a Bologna, Atalanta, Cagliari e Inter. Ben 28 gol su 41 dei viola sono stati infatti segnati da italiani, mentre i gol subiti dagli italiani sono soltanto 12.

Tanta quantità, poca qualità

Chiaramente parliamo di un gioco, di statistiche che andrebbero quantomeno contestualizzate. Sicuramente la Fiorentina, a livello numerico, punta molto sui calciatori italiani. Ciò che conta, però, dovrebbe essere la qualità, e da quel punto di vista ci sono sicuramente dei passi avanti da fare.