Incredibile a Parma: la Roma va sotto, poi rimonta nel recupero. Speranze Champions ancora vive. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Quanto accaduto al Tardini per Parma-Roma ha francamente dell'incredibile. Il posticipo delle 18 di questa domenica di Serie A farà sicuramente discutere: i giallorossi vincono 2-3 al termine di una battaglia soffertissima.

Partita mozzafiato a Parma

Ospiti in vantaggio con il solito Malen su assist di Dybala. Ma poi la squadra di Gasperini va in difficoltà nella ripresa e si perde improvvisamente. In avvio di ripresa Strefezza pareggia i conti, poi a tre dalla fine Keita infila in rete e porta avanti il Parma. Le speranze Champions della Roma sembrano terminate, ma nei minuti di recupero succede davvero di tutto. Al 94° Rensch trova il pareggio, poi Britschgi commette fallo sullo stesso Rensch e concede calcio di rigore, trasformato da Malen al minuto 101. Una partita incredibile. Farà certamente parlare l'episodio del penalty: la decisione di Chiffi non va giù al Parma, i giocatori protestano.

La Roma vince fra le polemiche

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.