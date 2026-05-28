Fiorentina colpita dalla duttilità di un difensore del Cagliari: la situazione

Il difensore slovacco del Cagliari Adam Obert è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna e Torino, che starebbero monitorando con attenzione la sua situazione in vista della prossima stagione, secondo quanto riporta l'Unione Sarda.

Difensore duttile

Obert è stato uno dei titolari fissi del Cagliari che si è salvato con Pisacane alla prima esperienza da allenatore della prima squadra. 37 presenze totali tra campionato e coppe, con 3 assist all'attivo. Giocatore duttile, capace di giocare centrale nella difesa a tre, da esterno in un centrocampo a cinque e classico terzino nella difesa a 4, ovviamente sempre a sinistra essendo di piede mancino. Anche grazie a queste sue caratteristiche ha attirato le attenzioni di più squadre, perché adattabile sia a moduli che prevedono una difesa a 4 che a una difesa a 3.

Le cifre

Il valore di mercato è tra i 6 e i 7 milioni di euro. Una cifra che potrebbe effettivamente attirare le attenzioni della Fiorentina che proprio sulla sinistra potrebbe avere bisogno di un rinforzo che sopperisca all'assenza di Parisi ma che possa anche agire da centrale.