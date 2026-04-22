Una big inglese mette il bastone fra le ruote della Fiorentina. Su Iraola piomba un grande club in cerca di rilancio

Il tecnico basco del Bournemuoth Andoni Iraola è uno dei nomi accostati alla Fiorentina come prossimo tecnico della squadra viola. Secondo quanto riportato dal The Sun però, il tecnico iberico sarebbe finito nel mirino di uno dei più importanti club inglesi.

La big interessata

Secondo il noto tabloid britannico sarebbe il Chelsea la squadra interessata a Iraola. I blues stanno affrontando una stagione difficilissima e sono alla ricerca di un allenatore capace di riportare i londinesi laddove sono abituati a stare, in cima alla Premier League.

Possibilità viola

La Fiorentina continua ad osservare la situazione pronta ad intervenire prontamente se i club più accreditato decidessero di non chiudere per il tecnico basco. Al contrario, se il Chelsea decidesse di fare sul serio e di affondare il colpo sarebbe pressoché impossibile per la viola riuscire a portare il tecnico del Bournemouth riva all'Arno.