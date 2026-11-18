Attraverso un post sul suo profilo Instagram, anche David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, si è unito al mondo del pallone nel salutare Juan Mata, che ha annunciato nella giornata odierna il ritiro dal calcio giocato.

Il messaggio di De Gea

Queste le belle parole di De Gea dedicate all'amico ed ex compagno sia al Manchester United che nella Spagna: “Il calcio ci ha fatto incontrare: il rispetto rimarrà per sempre. Una carriera di cui andare fieri. Un signore e una leggenda; sono onorato di aver condiviso questo percorso con te. Goditi la prossima fase, fratello”

Il post

Questo il post originale sul profilo Instagram di De Gea