Graziani: "Sarebbe una grande soddisfazione se la Fiorentina togliesse la Champions League alla Juventus"

A RTV38 l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato anche di Juventus-Fiorentina, in programma domani alle 12.00 a Torino.

Sulla partita contro la Juventus

“In una stagione così disgraziata si può attenuare il dispiacere, la rabbia e la delusione con un buon risultato a Torino contro la Juventus. Se chiedi a un tifoso della Fiorentina cosa vorrebbe da qui alla fine, risponde una vittoria con la Juventus”.

Guastafeste

"Sarebbe una soddisfazione enorme e oltre a questo toglierebbe probabilmente ai bianconeri la Champions. Così la Fiorentina reciterebbe il ruolo del guastafeste. Con la testa sgombra la squadra viola può andare in campo e fare una grande partita".