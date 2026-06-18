Proc. Doumbia: "La Fiorentina ha provato a prenderlo con Paratici, sia a gennaio che di recente, ma lo Sporting..."

Cheikh Fall, agente di Issa Doumbia, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dopo che il suo assistito è passato allo Sporting Clube de Portugal, rivelando come anche la Fiorentina abbia provato ad acquistare il giovane centrocampista dal Venezia.

‘Vuole diventare il miglior centrocampista italiano'

"Su di lui c'era un'altra squadra portoghese importante, c'erano due squadre di Premier League e una squadra di vertice in Spagna. Preferisco non fare nomi però. Farà bene in Portogallo, ne sono sicuro. È un ragazzo bergamasco con cultura del lavoro, un ragazzo molto serio. Fa tutto con rispetto e dedizione, ha tanta voglia di crescere come uomo, atleta e sportivo. Ha scelto di andare in Portogallo soprattutto per questo motivo, vuole essere il miglior centrocampista italiano in quella posizione".

‘La Fiorentina ci ha provato con Paratici’

"In Italia? La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s'è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c'era Massara. Però, ripeto, nessuno l'ha voluto come lo Sporting".