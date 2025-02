La probabile formazione della Fiorentina: Comuzzo come in origine o Pongracic? Per il resto, Palladino ha scelte obbligate

La Fiorentina torna in campo al Franchi dopo il successo casalingo sul Genoa. Finalmente, dopo più di due mesi, si può recuperare la gara con l'Inter, interrotta al 19' a causa del grave malore capitato a Edoardo Bove.

Palladino (ancora) in emergenza

Rispetto al match del 1° dicembre 2024, Raffaele Palladino ha un Gudmundsson in più. L'islandese non è solo recuperato fisicamente, ma sembra esserlo anche mentalmente dopo la rete di domenica. Dovrebbe esserci lui alle spalle di Kean nel 4-2-3-1 dei viola che, senza Bove, hanno trovato in Folorunsho il nuovo esterno di sinistra, ma non potranno schierarlo per le normative FIGC.: Out lui, Zaniolo, Fagioli, Marì e Ndour in quanto non ancora presenti in rosa al momento della disputa originale della sfida. Spazio dunque a Colpani e Beltran, confidando nel completo recupero del primo. In mezzo al campo Cataldi e Mandragora, poiché destano ancora timore le condizioni fisiche di Adli; rebus-Comuzzo in difesa: se non partirà (ma lunedì sarà squalificato) Pongracic sarà titolare con Ranieri; Dodo e Gosens gli esterni. In porta ovviamente non ci sono dubbi.

Colpani recuperato

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic/Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora/Adli; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. All.: Palladino.