Marianella: "Grosso mi piace tanto e Viery è già quasi pronto. Kean? Credo che la Fiorentina stia giocando di strategia"

Negli studi di Sky Sport il giornalista Massimo Marianella ha commentato il momento della Fiorentina e non solo: “In porta c'è uno dei portieri ancora oggi più forti al mondo come De Gea, in difesa Grosso ha tante soluzioni e anzi, forse avanza anche qualcosa. La Fiorentina al momento ha cinque titolari, uno dei quali è Viery che si pensava avesse bisogno di tempo e invece secondo me è già quasi pronto".

“Grosso mi piace tantissimo”

Poi su Grosso: “Mi è piaciuto tantissimo il suo modo di lavorare in queste settimane, il suo essere una sorta di maestro per i calciatori. Scende in campo, spiega, prova mille volte le cose per farle imparare a memoria. Nei settori giovanili ha imparato a spiegare tutto ai ragazzi trasmettendo loro il suo amore per il calcio, e questo lo sta facendo anche coi grandi. Reputo Grosso una grande scelta da parte di Paratici”.

“Spero che Kean rimanga”

Infine su Kean: “Conoscendo un po' certe dinamiche, credo che la dichiarazione della società che il calciatore non è sul mercato possa essere una strategia per alzare il presto. Spero però che Kean resti, perché con lui in attacco e due esterni importanti la Fiorentina potrà essere una delle rivelazioni della prossima stagione”.