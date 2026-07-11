In Turchia confermano il forte interessamento della Fiorentina per Oualai: il Trabzonspor, per ora, non fa sconti

Nonostante le smentite dei giorni scorsi della Fiorentina, sembra che il direttore sportivo gigliato Fabio Paratici non abbia rinunciato definitivamente al Christ Inao Oualai. Anzi, il dirigente viola sembra essere intenzionato a continuare il pressing sul centrocampista del Trabzonspor.

La Fiorentina è su Oualai, ma l'offerta non viene presa in considerazione

Questa mattina infatti sono arrivati aggiornamenti direttamente dalla Turchia. Nelle ultime ore il giornalista turco Hasan Tuncel, in collegamento con HT Spor per parlare delle piu importanti trattative in Turchia, ha confermato il forte interesse della Fiorentina sull'ivoriano, anche se la fumata bianca è tutt'altro che dietro l'angolo. L'ostacolo principale sempre essere l'offerta presentata dai viola.

Questo il tweet del giornalista turco:

Viene sottolineato come la pur importante offerta messa sul piatto dal club gigliato, per il momento non convince a pieno la dirigenza del Trabzonspor: a quanto pare i 27 milioni di euro di parte fissa garantiti, a cui poi si aggiungerebbero piu di 3 milioni di bonus ed il 20% sulla futura rivendita, non sono abbastanza per trovare l'accordo. Per questo la trattativa, che i viola comunque intenderebbero portare al termine, potrebbe avere tempi ancora piu lunghi.

Il Trabzonspor non vuole abbassare le sue richieste

Le aspettative del club turco restano però piuttosto alte. Per privarsi del giocatore, la richiesta iniziale oscilla trai 35 e i 40 milioni di euro totali. Nonostante la distanza economica, il Trabzonspor si è comunque detto aperto a negoziare sui bonus e sulle modalità di pagamento, ponendo però una condizione imprescindibile per il buon esito dell'affare: la Fiorentina dovrà garantire e mantenere nel contratto finale quella clausola sulla percentuale di rivendita futura.