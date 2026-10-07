Onofri: "Genoa? Vorrei capire la società. Vanoli uomo giusto per riportare in alto la Fiorentina"

Claudio Onofri, simbolo del Genoa prima da giocatore e poi da allenatore e da dirigente, ha parlato al Pentasport su Radio Bruno in vista del match che vedrà i rossoblù opposti alla Fiorentina alla ripresa del campionato.

Il problema del Genoa è più in alto di De Rossi

"De Rossi ha fatto un buonissimo lavoro. E' uno che, anche se non sai che squadra sta allenando, lo riconosci immediatamente. Sta dimostrando anche una personalità, voglia di lottare e di capire quando sbaglia. Purtroppo il Genoa non sta facendo cose straordinarie, non so che tipo di contesto ci sia in società a livello di richiesta dell'allenatore alla dirigenza su alcuni ruoli".

Vanoli uomo giusto per la Fiorentina

"Vanoli è un discorso completamente diverso. A volte ci sono nelle contraddizioni, nel calcio come della vita. Sono arrivati tre risultati tra campionato e Coppa Italia. Vanoli non ha ancora fatto a Firenze quello che poteva fare, ma ha idee moderne e può portare la Fiorentina dove vuole stare ovvero una classifica medio-alta. Ci sono giocatori interessanti, che devono essere valutati e rivalutati. Vanoli ha la capacità per poterlo fare".