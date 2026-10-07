Il Genoa spariglia le carte: in vista della sfida contro la Fiorentina, possibile cambio in dirigenza
Rivoluzione in vista in casa Genoa, tra le squadre ancora a secco di vittorie in Serie A e attesa dopo la sosta dalla sfida contro la Fiorentina. Un match a cui i rossoblù potrebbero arrivare con delle novità sul fronte societario.
Via Diego Lopez
Secondo quello che riporta Tuttomercatoweb.com Diego Lopez, Chief of Football del Genoa dal novembre 2025, potrebbe essere presto sollevato dall'incarico. Una scossa con la speranza che arrivi anche una sovlta in campo
Due candidati per sostituirlo
In caso di addio di Lopez, sono due i candidati in pole position per prenderne il posto in tandem. Si tratta di François Modesto e Stefano Melissano: il primo andrebbe proprio a ricoprire la posizione di Chief of Football, mentre Melissano farebbe il direttore sportivo.
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